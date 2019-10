Panigaglia, il Piano di emergenza esterna preoccupa gli abitanti della costa

La Spezia - C'è tempo sino al 1° novembre per presentare le osservazioni sul Piano di emergenza esterna per l'impianto di rigassificazione di Panigaglia, adottato dalla prefettura nel 2008 e in corso di aggiornamento. Il piano (consultabile cliccando qui) sarà presentato alla popolazione di Porto Venere il 7 novembre, dopo la scadenza della presentazione delle osservazioni (scrivendo prefettura.laspezia@interno.it e protocollo.prefsp@pec.interno.it), nel corso di una assemblea pubblica che si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Porto Venere alle 18, ma la vicenda sta interessando non poco anche i residenti della costa occidentale del comune della Spezia. Alcuni di loro hanno manifestato la loro preoccupazione al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, con una lettera che evidenzia le carenze del piano per quel che riguarda la popolazione esterna al perimetro amministrativo di Porto Venere.



Nel piano, in effetti, sembrano esserci delle incongruenze. Non si capisce il motivo dell'indicazione della strada provinciale 370, la "Litoranea delle Cinque Terre", tra le vie di fuga in caso di incidente (visto che l'innesto con la Napoleonica è ben lontano dal sito di Panigaglia e che, a quel punto, la popolazione potrebbe mettersi in sicurezza dirigendosi verso la città), né perché non venga incluso Cadimare tra i territori a rischio (mentre c'è Marola), salvo poi citare l'ufficio postare del borgo come luogo con elevata densità di affollamento. Ma quello che maggiormente preoccupa è quali indicazioni dovrebbero seguire gli abitanti di Cadimare e Marola in caso di emergenza: quali sarebbero i punti di raccolta? è prevista una evacuazione via mare, e in quale modo?



Insomma, il sito di Panigaglia continua a non far dormire sonni tranquilli agli abitanti della costa, sia quelli di Porto Venere che quelli della Spezia. E l'occasione della revisione del Piano di emergenza esterna può essere quella giusta per chiarire come possa coesistere uno stabilimento del genere con un'unica via di accesso e di fuga stradale.