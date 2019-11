Panchina rossa contro violenza donne, stasera inaugurazione al Picco

La Spezia - Spezia avrà la sua panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Stamani in merito è arrivata l'esortazione del consigliere comunale di opposizione Guido Melley, capogruppo di Leali a Spezia. Ma Palazzo civico si è già mosso nel senso auspicato dall'esponente del centrosinistra. Sarà appunto consegnata stasera presso l'area hospitality dello stadio 'Picco', alla presenza degli assessori Giorgi e Brogi, una panchina rossa per dire no a ogni forma di violenza contro le donne. Il manufatto sarà successivamente trasferito in Piazza 8 Marzo (di fronte al Comune) quando questa sarà inaugurata.



"Che tempismo consigliere - ha commentato l'assessore Giorgi rivolta a Melley -! Proprio stasera verrà consegnata una panchina rossa allo Stadio Picco per simboleggiare la giornata del 25 Novembre e rimarrà poi a disposizione della città. Ma oltre a questo non so se il Consigliere ha notato che nell’arco di quest’anno sono state posizionate ben due installazioni per simboleggiare la donna nell’ambito del progetto 'Palla alle donne contro ogni violenza', e una è proprio di fronte alla porta del Comune della Spezia!".