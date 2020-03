Palladino: "Tamponi, tempi di attesa troppo lunghi"

La Spezia - “La nostra organizzazione sindacale Flp Difesa, nella giornata di venerdì, ha indirizzato una lettera al Capo di Stato maggiore della Marina al fine di chiedere, oltre che la sospensione di un servizio a nostro avviso non utile e che mette a rischio alcuni dipendenti, le dotazioni di Dpi previste ai vigilanti della Difesa che operano ai varchi”. Lo segnala Christian Palladino, referendo provinciale del sindacato. Palladino rileva altresì che “è pubblico il caso positivo di un dipendente dell'Arsenale. In questi giorni si e' in attesa invece di altri due rilievi di tamponi. Uno dei quali effettuato mercoledi della scorsa settimana e ancora non disponibile. Consci della grave situazione nella quale versa tutto l'indotto sanitario, ci preme pero' dichiarare che e' inammissibile che, ad oggi, ci siano cosi' tante difficolta' e tempi di attesa cosi' lunghi per l'esito dei tamponi. I dipendenti dell'Arsenale hanno avuto decine di contatti giornalieri con altri colleghi, sopratutto prima dei provvedimenti adottati dalla nostra Amministrazione e considerato che uno dei tamponi in attesa e' riferito ad un dipendente che ha svolto l'attivita' lavorativa fino al 4 di Marzo incluso e che l'Arsenale conta oltre 600 lavoratori, e' di tutta evidenza la necessita' di conoscere nell' immediato il risultato”.