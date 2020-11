Palazzo civico si colorerà di blu per l'Unicef

La Spezia - Il 20 novembre si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Quest’anno purtroppo, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, non sarà possibile svolgere eventi o iniziative dedicate, ma la città della Spezia ha comunque intenzione di celebrare questa importante data, che ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La particolarità della giornata sarà evidenziata simbolicamente con l'adesione all’iniziativa Unicef ‘GoBlu’ che prevede l'illuminazione di blu del palazzo comunale nella giornata di venerdì 20 novembre. Inoltre Ludoteca, Servizi Educativi e Biblioteche civiche hanno organizzato dei laboratori sul diritto alle emozioni dedicati ai bambini che si svolgeranno in presenza per i Servizi Educativi e la Ludoteca e on line per lea Biblioteca Beghi. L’amministrazione distribuirà nelle scuole una copia del volume ‘La Costituzione illustrata’, libro realizzato insieme al Comune di Aulla.