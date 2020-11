Palazzo civico diventa rosso per la Giornata mondiale contro l'Aids

La Spezia - Il Comune della Spezia sostiene la Giornata Mondiale contro l’Aids, illuminando, domani martedì 1 dicembre 2020, la facciata di Palazzo Civico di rosso. L’Amministrazione Peracchini aderisce infatti all’iniziativa realizzata in collaborazione con il Direttore di Malattie Infettive Stefania Artioli membro del Consiglio Direttivo Anlaids Liguria Onlus, nell’ambito della campagna “Per chi vede oltre”, che illumina di rosso i monumenti della Liguria per non dimenticare il virus dell’HIV in epoca di pandemia Covid -19.

Nel 2019 sono state effettuate 2.531 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 4,2 nuovi casi per 100.000 residenti, l’incidenza più elevata si riscontra nella fascia di età tra i 25 ed i 29 anni.



In Liguria l’incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV è stata di 4,4 per 100.000 residenti ed in oltre la metà dei casi la diagnosi avviene con un sistema immunitario già compromesso.



L’Italia, in termini di incidenza delle nuove diagnosi HIV, si colloca lievemente al di sotto della media dei Paesi dell’Unione Europea (4,7 casi per 100.000 residenti).



Sono 571 i nuovi casi di Aids (0,9 nuovi casi per 100.000 residenti).



Il numero di decessi in persone con Aids nel 2018 e 2019 è rimasto stabile ed è di 511 casi, ma purtroppo si muore ancora di AIDS nonostante i numeri siano inferiori rispetto agli oltre 4000 degli anni 1994-1995.



In Liguria dall’inizio dell’epidemia sono stati segnalati 3.386 casi di AIDS con un’incidenza di 1,6 casi per 100.000 residenti , nella nostra città calcolata sui casi diagnosticati nel 2019 è di 1,4 casi rispetto ad 1,3 di Genova, 1,9 di Imperia e 2,5 di Savona per 100.000 residenti.



Dati comunque importanti, che confermano quanto sia fondamentale sensibilizzare la popolazione e soprattutto i giovani sull’importanza della lotta all’Aids . Per questo motivo la facciata del Comune rifletterà di rosso, ricordando, insieme a molti monumenti italiani, la Giornata Mondiale contro l’Aids.