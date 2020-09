Palazzo civico: "Lo svolgimento del mercato contrasta con quanto previsto dall’ordinanza"

Perché è compreso nel perimetro in cui vige il divieto assoluto di assembramento.

La Spezia - "In merito all'ordinanza che dispone la sospensione del consueto mercatino del venerdì di viale Garibaldi si precisa che lo stesso resterà sospeso per la giornata di domani, venerdì 18 settembre, 2020, perché compreso nel quadrilatero indicato nell’ordinanza n. 60/2020 di Regione Liguria, che prevede il divieto di svolgere manifestazioni pubbliche nel territorio della provincia della Spezia e il divieto assoluto di assembramento, anche con protezione delle vie respiratorie, nell’area compresa tra viale A. Ferrari, viale G. Amendola, viale G. Garibaldi e Via Fiume, fino alle ore 24 del 23 settembre prossimo". Il Comune della Spezia precisa il senso della decisione di cancellare l'appuntamento di domani, venerdì 18 settembre, specificando che "si tratta quindi di una misura temporanea che rientra nelle misure di contenimento del Covid 19. Lo svolgimento del mercato, che richiama sempre molte persone, contrasta dunque con quanto previsto dall’ordinanza regionale".