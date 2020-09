Palazzo Oldoini restaurato illumina Piazza Sant'Agostino

La Spezia - Grande sorpresa, ieri sera, per chi transitava in Piazza Sant'Agostino e in Via Gioberti. Palazzo Oldoini, da poco oggetto di ristrutturazione, si presentava illuminato dalla testa ai piedi con un sistema di luci suggestivo che ne metteva in risalto i fregi che incorniciano le finestre e la particolare colorazione bicolore. Una novità inaspettata, che grazie all'eleganza della facciata frontale, sulla quale sono stati svolti alcuni interventi di piccola manutenzione, ha dato maggior lustro a Piazza Sant'Agostino, mentre sul retro i benefici dell'accensione dell'illuminazione sono andati a favore di Via Gioberti e dei locali che negli ultimi anni l'hanno iniziata a colonizzare.



E altri miglioramenti arriveranno presto nella zona visto che Paolo De Nobili, che ha da poco più di due anni ha preso le redini della gestione del vasto patrimonio familiare, ha già affidato allo Studio tecnico Bellotto nuovi lavori di manutenzione per Palazzo Castagnola, edificio che si affaccia su Via Gioberti e su Via Sant'Agostino. E stando alle voci raccolte nella zona dopo potrebbe toccare a Palazzo De Nobili, altro stabile di pregio la cui manutenzione farebbe fare un ulteriore salto di qualità all'immagine e alla vivibilità del circondario.



Da un anno e mezzo è in corso un'opera di rinnovamento degli immobili che costituiscono il patrimonio della famiglia De Nobili. I risultati si vedono e la soddisfazione di chi vive o lavora nella zona è ben visibile sui volti di residenti, imprenditori e lavoratori.