Palazzo Civico si illumina di lilla per ricordare le malattie reare

La Spezia - Da lunedì 1° marzo per celebrare la Giornata delle malattie Rare, la facciata di Palazzo Civico sarà illuminata di color lilla. Il Comune della Spezia, infatti, aderisce all’iniziativa promossa da UNIAMO FIMR “accendiamo le luci sulle malattie rare”. Le persone con una malattia rara, che per singola patologia sono poche o pochissime, sono nel complesso oltre 300 milioni in tutto il mondo e costituiscono la terza nazione più grande.

Secondo i Registri regionali ed il Rapporto MonitoRare 2020 in Italia i malati rari sono quasi 2 milioni e di questi, una su cinque è un bambino. L’emergenza legata al COVID-19 ci ha fatto sentire tutti noi come “malati rari”, ma soprattutto ha fatto capire l’importanza della ricerca scientifica. Palazzo Civico, dunque, si illuminerà per attirare l’attenzione della cittadinanza sulle problematiche sociali e cliniche di chi vive con una malattia rara.