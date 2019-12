Palazzi della famiglia De Nobili, qualcosa si muove

La Spezia - Da qualche una decina di giorni in Via Gioberti c'è un via vai di mezzi e uomini e di giorno in giorno è aumentata l'altezza delle impalcature che sono state piazzate di fronte alla facciata di Palazzo Oldoini da parte degli operai. Un avvenimento che ha destato l'attenzione di molti residenti e commercianti della zona, stupiti nel vedere tanto fermento intorno all'edificio di proprietà della famiglia De Nobili.

Nei primi giorni di intervento sono stati aperti anche i fondi ed è stata messa mano a un edificio poco distante, sempre di proprietà dei De Nobili che hanno ereditato il patrimonio di Giuseppe De Nobili, conosciuto da tutti come Pippo, scomparso nel giugno del 2018.



Per moltissimi anni i palazzi di De Nobili erano stati lasciati a loro stessi, arrivando all'inagibilità e all'apposizione di catenacci ai portoni di accesso di alcuni di questi. Una decina di giorni fa uno di questi ingressi, sempre in Via Gioberti, è stato messo in sicurezza, con la rimozione dei vetri rotti dell'infisso e l'installazione di nuovi pannelli che impediscano l'ingresso di animali. Ed è stata anche messa una catena nuova di pacca.



L'inizio di un nuovo corso verso la riqualificazione e l'utilizzo di questi palazzi storici e delle decine e decine di appartamenti che si trovano all'interno, in pieno centro cittadino? E' quello che auspica l'intera città. Per il momento si sa solamente che per Palazzo Oldoini è in corso la sistemazione del tetto, nel quale sono presenti infiltrazioni che portano a scaricare l'acqua in alcuni cavedi interni. Per tutto il resto si vedrà in futuro quali saranno le scelte dei De Nobili.