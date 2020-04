Paita ricorda Luisa Gherdardi: "Donna coraggiosa e lungimirante"

La Spezia - E’ scomparsa una figura storica del commercio spezzino oltre che cara amica, Luisa Gherardi. Una donna coraggiosa, attenta e intelligente, che cinquant’ anni fa aveva saputo creare un negozio di moda. “Helle boutique” è stato e sarà un esempio di eleganza nel commercio della città, un punto di riferimento di stile, scambio di idee e vitalità culturale. Luisa è stata una imprenditrice coraggiosa e lungimirante, un esempio come donna, mamma e nonna, attenta come pochi anche a ogni tema che riguardasse la sua città. Ora che tutto sembra più difficile per questa crisi profondissima, il suo esempio continuerà ad essere una guida forte.

A tutta la sua amata famiglia giungano le mie più sentite condoglianze e il mio affetto.



Raffaella Paita