Paita ricorda Danè: "Uomo mite e di grande passione politica"

La Spezia - Voglio ricordare, non tanto a chi lo conosceva ma soprattutto a chi non lo ha conosciuto, la figura e la storia politica di Mauro Danè,che ci ha lasciati dopo una lunga malattia.

Di quest’uomo mite mi piace raccontarvi la grande passione politica: egli è stato tutta la vita un militante del Partito Repubblicano.

Mauro ha militato nel Partito Repubblicano guidandone una sezione ed è stato per molti anni attivo nel mondo del volontariato, in particolare nell’AVIS,con ruoli importanti per i quali aveva ricevuto e ne era fiero il conferimento del titolo di Cavaliere della Repubblica.

La tradizione e la storia repubblicana sono rimasti sempre il suo riferimento valoriale. Ai figli Alessandra e Matteo , alla moglie Adriana , a cui voglio un gran bene, a tutta la sua famiglia un abbraccio forte.



Onorevole Raffaella Paita, Camera dei Deputati.