Pagliari incontra l'amministrazione comunale: "Il parcheggio è diventato un incubo quotidiano"

Le richieste dei residenti, dall'utilizzo degli spazi comunali da parte di una comunità di fedeli nigeriani sino alla rete fognaria e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.

La Spezia - Le criticità quotidiane del quartiere di Pagliari sono state il tema di discussione di una assemblea pubblica che si è svolta nei giorni scorsi al Parco Sabrina, alla presenza dell'assessore al Patrimonio, Manuela Gagliardi, e dell'assessore ai Lavori Pubblici, Luca Piaggi.



Tra i primi temi a essere toccati, quello dell'utilizzo degli spazi coperti presenti all'interno dello stesso Parco Sabrina da parte di un nutrito gruppo di persone di origine nigeriana che si raccolgono ogni sabato a pregare.

"Sono cristiani e occupano la sala dalle 10 alle 14. Non fanno niente di male, ma di fatto in quelle ore nessuno può utilizzare la sala. Ci vorrebbe un regolamento migliore", hanno lamentato i cittadini, mentre l'assessore Gagliardi si informava se ci fossero stati problemi di ordine pubblico.

"No, si sentono le loro voci quando cantano e, dopo che li abbiamo ripresi, puliscono la stanza. Quello che ci chiediamo è se una struttura comunale possa diventare una chiesa. Certo, si può pregare ovunque, ma questo è uno spazio pubblico, non può essere monopolizzato". Una questione sulla quale i due assessori si sono impegnati per avere risposte certe..



E' poi iniziata la conta dei problemi segnalati dai singoli abitanti della zona, dalle coperture in amianto dell'ex deposito artiglieria in Via della Rossa, alle canne che invadono la strada nei pressi di Villa Peri, passando per una sfilza di segnalazioni di disagi relativi alla viabilità, per i quali Piaggi ha chiesto al dirigente Gianluca Rinaldi di prevedere un sopralluogo completo, anche per cercare una soluzione al problema di parcheggio che i residenti sperimentano ogni giorno della settimana da quando Sanlorenzo e le sue maestranze si sono trasferiti negli ex cantieri San Marco.



Altro argomento che ha catalizzato la discussione è stato quella della condizione della rete fognaria e della regimazione delle acque. "A che punto è l'appalto di Acam? Abbiamo sette torrenti e siamo spesso a rischio esondazione", hanno detto da Pagliari.

"Il progetto Acam per l'allaccio delle fognature cuba 5,5 milioni e mezzo di euro e l'azienda si è impegnata a realizzarlo. Con le risorse del bBndo periferie eravamo pronti a partire con i lavori a settembre, ma poi ci sono stati problemi ben noti. Nella prossima legge di bilancio vedremo quale sarà la fine di questi soldi. Se tutto andrà per il verso giusto presto saranno aperti i cantieri. Fiumi e torrenti - ha spiegato Piaggi - sono uno dei temi ai quali stiamo dedicando più attenzione. Il Rossano è l'unico in cui è previsto ancora un intervento di competenza comunale, negli altri corsi abbiamo già fatto quello che dovevamo. Per completare l'adeguamento occorre attendere che l'Autorità di sistema portuale faccia quanto deve nel Rossano, nel Cappelletto e nel Fossamastra".