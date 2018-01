Pagliai conferma: "Più agenti e più controlli nel Quartiere Umbertino"

La Spezia - Si è svolto ieri mattina presso la caserma della Polizia municipale l'incontro tra alcuni componenti del direttivo del Comitato Quartiere Umbertino, il comandante Alberto Pagliai e il vice Enrico Pollina.

All’incontro, oltre al presidente del comitato Jacopo Schiffini e ai membri Andrea Canini, Antonella Coppelli, Federico Bondielli e Rossana Monopoli, era presente anche il consigliere comunale del gruppo "Per la nostra città con Guerri", Massimo Baldino, residente nel quartiere.



Attenzione prevalentemente puntata sulle criticità ancora attualmente irrisolte del quartiere e sull’allargamento dell’organico del corpo per capire in che modo tale incremento potrà giovare in chiave sia di sicurezza che di decoro per la zona.

In tal senso sono arrivate rassicurazioni proprio dal comandante Pagliai. Il quartiere riuscirà ad avere dalle prossime settimane un certo numero di agenti preposti al controllo e alla tutela della tranquillità e del decoro del quartiere, e con presenze non più determinate dalla rotazione, ma appositamente formate e informate per quel compito.

"La copertura da parte della Municipale durante la giornata pare essere garantita - affermano dal comitato - mentre si presume che subito dopo il 20 marzo si potrà contare finalmente sul tanto agognato “terzo turno” che garantirebbe il servizio durante tutta la settimana sino alle 24 e nei week end anche oltre, verosimilmente sino alle 2 del mattino.

Un bel passo in avanti se si considera che tale disponibilità potrebbe essere anche utilizzata per il normale servizio della verbalizzazione di incidenti stradali, liberando da tale compito pattuglie della Polizia e Carabinieri, a quel punto utilizzabili per altri interventi riguardanti la sicurezza della città.

L'incremento della sorveglianza con telecamere e adeguamento della rete già esistente, sono gli altri “deterrenti” che saranno operativi a breve, non appena l’amministrazione comunale voterà il bilancio che prevede appunto queste voci.

Importante nei prossimi giorni, sarà anche l'utilizzo degli agenti della Municipale contro l'estendersi dei fenomeni di prostituzione diurna che specie nel Quartiere Umbertino pare essere divenuta un'altra piaga da affrontare".



L’incontro, svoltosi in un clima di serena collaborazione, sarà ripetuto non appena le prime misure annunciate diverranno operative, al fine di consentire eventuali miglioramenti del servizio stesso.