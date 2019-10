Ouattara, migrante coiffeur: "Amo l'Italia e questo lavoro"

La Spezia - “Ho sempre voluto lavorare come parrucchiere, un mestiere a cui mi sono avvicinato già quando ero più giovane, in Costa D'Avorio”. Parola del 23enne Ouattara Barrazie, migrante arrivato in Italia tre anni fa e ora ospite di un centro a Marina di Massa. Lui, in un salone tra tagli, messe in piega e lavaggi, ci si è sempre visto. E da qualche tempo la sua aspirazione ha assunto una forma di assoluta concretezza. Quando all'inizio dello scorso anno la Hair Style Academy ha lanciato nella nostra zona una serie di open day alla caccia di nuovi talentuosi coiffeur, Ouattara ha inforcato la bici e da Marina di Massa ha raggiunto Sarzana per partecipare alle selezioni. Passione, carattere e abilità pratica gli hanno consentito di rientrare nella ristretta cerchia degli otto prescelti, su centocinquanta candidati, per il percorso di apprendimento con l'Academy di Luca Barbieri e Andrea Duvina. Un iter che da un mesetto oltre alle lezioni contempla anche un importante lato pratico: il giovane ivoriano infatti ha iniziato un tirocinio semestrale nel salone 'Colpi di testa' di Levanto, attività di Edoardo Varsi. “Al momento, per iniziare, più che di tagli mi occupo di shampoo e colore – racconta Ouattara a CDS -. Sono molto contento, amo questo lavoro e sono felice di essere stato coinvolto in questo percorso. Mi piacerebbe poter arrivare a una stabilizzazione una volta finito il tirocinio. Intanto vado avanti con pazienza e impegno”. E se gli chiedi se ha qualche particolare progetto per il futuro, ti spiega che il futuro che vorrebbe assomiglia molto al presente, a una 'stabilizzazione' di quel che vive oggi: “Sento l'Italia come il mio Paese, vorrei restare qua e fare il parrucchiere. Mi sento accolto, anche se con gli stranieri non è sempre così”. Del passato, come tanti ragazzi che hanno un vissuto fatto di migrazione, invece preferisce non parlare, godendosi un presente ricco di soddisfazioni.



Da parte di Ouattara - che per riservatezza preferisce non apparire in foto - c'è sincera gratitudine verso le persone che lo hanno aiutato e sostenuto, tra le quali Andrea Duvina: “Non ho mai incontrato uno così, mi ha aiutato tanto sin dall'inizio, mi ha accompagnato in auto, mi ha seguito”, spiega il giovane ivoriano. E proprio Duvina, incontrato a Lerici alla presentazione dell'evento 'Mani per cucire, mani per tagliare' di cui la sua Academy è tassello, racconta: “Ouattara aveva il sogno di fare un percorso di formazione come parrucchiere e noi abbiamo deciso di proporglielo gratuitamente. Così siamo partiti e lui si è rivelato uno degli allievi migliori. Ora l'esperienza di tirocinio da 'Colpi di testa' a Levanto, il cui titolare Edoardo Varsi è stato gentilissimo e ha mostrato grande disponibilità”. L'iniziativa degli open day della Hair Style è andata forte e tornerà nel 2020, allargandosi dalla zona spezzino-aullese fino a Firenze e giovandosi di una partnership con L'Oreal. Dalle selezioni usciranno cinquanta profili, cinque dei quali, come per un 'effetto Barrazie', saranno scelti nei centri di accoglienza per migranti.