Ottavo posto per le ragazze della Ginnastica Canaletto a Mortara

La Spezia - Sabato 28 novembre a Mortara le ragazze della ginnastica Canaletto hanno disputato il Campionato Interregionale Fgi Serie C Zona Tecnica 1.

La squadra composta da Matilde Mancuso, Sofia Vigiani, Camilla Pagni, Cecilia Giorgi, Miriam Bonati e Elisa De Cesare ha conquistato un ottavo posto affrontando la gara con grinta anche se con qualche errore di troppo.

Gara di altissimo livello solo per pochissime ginnaste selezionate in tutta Italia, malgrado il periodo difficile durante gli allenamenti, si sono potute evidenziare dimostrando la loro ottima preparazione.

Soddisfatti gli allenatori della squadra Monica Rovagna e Elena Pireddu e tutta la dirigenza della Ginnastica Canaletto che augurano a tutte le ginnaste di affrontare con la solita determinazione la vicinissima nuova stagione 2021.