Oss, sindacati: "Aperti a ogni soluzione pur di salvaguardare i posti di lavoro"

La Spezia - “Siamo aperti e disponibili ad ogni soluzione utile e fattibile per salvaguardare i posti di lavoro delle Oss spezzine”. Così le segreterie spezzine di Cgil, Cisl e Uil, che continuano: “In queste ore si rincorrono diverse ipotesi come concorso con clausola di garanzia e soluzione in house con costituzione di apposita società, opzione tra l'altro da noi già proposta sia in commissione di consiglio regionale, che in sede di confronto con l assessore alla sanità Viale. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a valutare ogni possibilità purché sia seria, e ci siamo già espressi sul concorso con la clausola che garantisca la continuità lavorativa. Da mesi stiamo portando avanti un percorso unitario di mobilitazione e di confronto con la Regione e la Asl per difendere posto di lavoro e professionalità indispensabili per la tenuta sociale del territorio e per la sanità spezzina. L’importante è che tutti gli attori in campo lavorino uniti per raggiungere l’obiettivo della piena salvaguardia occupazionale. Lo facciamo presente anche ai parlamentari del territorio che saranno auditi oggi nella apposita commissione del Comune della Spezia.”