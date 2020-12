Oss, i sindacati: "Se non avremo risposte da Asl e Regione sarà sciopero per i primi di gennaio"

La Spezia - “Questa mattina durante la manifestazione per le 158 Oss abbiamo chiesto alla prefettura di intervenire con Regione e Asl affinché il bando sia modificato secondo le nostre richieste.” Così Fp Cgil, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti e Fials, che continuano: “Il concorso non è certo la soluzione ottimale, avremmo preferito altre strade; adesso chiediamo un maggiore punteggio per chi ha lavorato presso strutture pubbliche rispetto a quelle private; di eliminare i quiz e lasciare la prova pratica. Contestualmente abbiamo richiesto di aumentare immediatamente il numero della platea assunti da 159 a 300, dato che le Oss sono sottodimensionate per la sanità spezzina. La prefettura si è detta disponibile a trasmettere le nostre istanze presso Asl, Regione e ministero”.



Continuano i sindacati: “Laddove anche solo un dipendente non dovesse passare il concorso abbiamo chiesto che si crei un tavolo, con ilpPrefetto garante, con il Comune della Spezia e le aziende del territorio per trovare una soluzione. Si deve assolutamente garantire una sistemazione alternativa a chi dovesse essere escluso. Attendiamo risposte da Regione ed Asl; se non ci saranno sarà proclamato lo stato di agitazione e lo sciopero per i primi di gennaio.”