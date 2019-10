Oss dopo incontro con Viale: "Auspichiamo che quanto prima possa aprirsi confronto"

La Spezia - "Apprendiamo con piacere della proposta fatta dal consigliere regionale Francesco Battistini in Regione, "Un'azienda speciale controllata da ASL5 per risolvere i problemi del Oss Spezzino". Siamo totalmente d'accordo - prosegue la delegazione Oss cooperative ricevuta dall'assessore regionale Viale - e per questo speriamo di avere il sostegno di tutta la politica, Alisa, ASL5 e i sindacati. Certi anche noi che questa sia l'unica soluzione. Inoltre questo non esclude il concorso per il resto della Liguria a incremento dell'occupazione".



"Auspichiamo - concludono - che al più presto si possa aprire il confronto e visto che ormai il dialogo diretto e pacato con l'assessore Viale si è potuto aprire con la sua venuta a La Spezia, dove tanto è stata disponibile nel riceverci, chiediamo ufficialmente e umilmente all'amico Battistini un invito per una nostra piccola delegazione a partecipare a questo confronto come diretti lavoratori".