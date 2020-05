Oss di Coopservice scrivono a Papa Francesco: "Si interessi al nostro caso"

La Spezia - "Sua Santità, le scriviamo per pregarla di interessarsi al nostro caso, noi siamo degli operatori socio sanitari che lavorano da diversi anni in appalto con una cooperativa presso Asl 5 La Spezia". Inizia così il breve ma accorato messaggio inviato a Papa Bergoglio dal gruppo di Oss spezzini che da tempo chiedono certezze sul proprio futuro lavorativo.



"In questo periodo come lei ben sa, siamo in piena emergenza sanitaria, siamo sempre in prima linea. Ora noi chiediamo alle istituzioni preposte, sia giunto il momento di internalizzare questa mansione assumendoci direttamente in carica all'azienda sanitaria pubblica. Speriamo - concludono - e preghiamo nel suo buon cuore e auspichiamo un suo intervento".