Oss, Polizzi: "Siamo stati angeli silenziosi, dobbiamo avere delle risposte"

La Spezia - Siamo centocinquantotto Oss Coopservice dell'Asl 5 Spezzino, nonostante la nostra situazione di precarietà lavorativa abbiamo fatto fronte all'emergenza coronavirus con serietà, diligenza e professionalità, non sono alla ricerca di meriti, perché il nostro lavoro lo svolgiamo con gran passione, ne vogliamo portare via il posto a qualcuno.

In queste ultime settimane siamo passati da eroi, da angeli silenziosi, a invisibili, amareggiati e preoccupati. Ad oggi non vi e’ nessuna certezza sul nostro futuro lavorativo. Tanti discorsi, tante delusioni, tante amarezze traspaiono dai nostri occhi tristi, e stanchi, che tradiscono quel sorriso che accompagniamo in ogni nostro sforzo.

Senza di noi il lavoro e i sforzi insieme a quello di Dottori e a quello degli Infermieri sarebbero stati del tutto nulli. Abbiamo tutti, con dedizione e sempre con il sorriso, anche se esausti, permesso che nei vari reparti si potesse dare il meglio di sè contro una dura battaglia, per la salvaguardia di tutte quelle persone che ne avessero di bisogno .

Ci siamo anche noi, angeli silenziosi, a diretto e stretto contatto con i pazienti e utenti, ci siamo anche noi che proteggiamo i nostri pazienti con le competenze e le capacità che ci contraddistinguono con un sorriso per tutti, pur essendo sfiniti.

Una figura professionale ancora sconosciuta? Forse. Saprai cos'è un Oss solo quando questo smetterà di fare il suo lavoro. Per alcuni noi siamo e saremo sempre i "figli di un Dio minore", gli ultimi, ma Saprete cos'è un Oss solo quando smetterà di fare il suo lavoro.

Siamo una goccia nell’oceano? Bene, l’oceano e fatto di gocce, noi saremo quelle piccole gocce e insieme raggiungeremo lo scopo prefisso.

Basta chiacchiere, adesso vogliamo i fatti. Il governo si adoperi da subito affinché, nella conversione in legge del Decreto rilancio, venga approvata una norma specifica che garantisca continuità occupazionale a tutti i 158 Oss di Coopservice che in questi anni hanno dimostrarlo grande professionalità e doti umane nei confronti dei pazienti dei nostri ospedali.



Gianni Polizzi Rsa Uil Trasporti