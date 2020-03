Oss: "Non siamo giocattoli. E il fronte sta per cedere"

La Spezia - Oss di Coopservice al lavoro senza requie, come il resto del personale sanitario, in questa fase di emergenza sanitaria. I 158 operatori, noti alle cronache per l'incertezza del loro futuro occupazionale – freschissima il rinnovo, da parte loro, della richiesta di essere internalizzati da Asl 5 -, stanno operando con qualche preoccupazione, come testimoniano le lettere inviate al nostro quotidiano. “La situazione è grave, non siamo tutelati. Facciamo turni di dodici ore, entriamo a pulire bardati. Non tutti i reparti sono in grado di darci le tute e il materiale a causa dell'emergenza. Dobbiamo essere assunti, non siamo dei giocattoli”, si scrive un operatore. “La situazione epidemiologica sta diventando veramente drammatica – continua un altro -. Il fronte di guerra di Sant'Andrea e San Bartolomeo sta per cedere. La saturazione ormai è a livelli altissimi e il personale veramente stremato. Le Oss lavorano in maniera del tutto inadeguata, con minimi mezzi di protezione, e vengono spostate di reparto in reparto. E tra pochi mesi saremo a casa, i nostri appelli sono caduti nel vuoto”.