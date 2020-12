Oss Coopservice: "Abbiamo sempre lottato per mantenere il nostro posto di lavoro"

La Spezia - "La proposta appresa dalla stampa degli ex consiglieri Regionali Francesco Battistini e Juri Michelucci, piace ai lavoratori". Così in una nota gli Oss di Coopservice che aggiungono: "Nessuno di noi ha mai preteso di entrare obbligatoriamente in una funzione pubblica, noi abbiamo sempre lottato per mantenere il nostro posto di lavoro. E' chiaro che se uscisse un concorso che non possa dare sicurezza a questi lavoratori, questa proposta sara' e dovrebbe essere la strada alternativa piu' sensata: “Fare una nuova gara d'appalto con tutti i crismi dovuti contemplando la clausola della salvaguardia sociale per i 158 Oss e un concorso eventuale per ulteriori assunzioni.”"