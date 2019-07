Ospedale, nuovo ok della Provincia alla Pessina

La Spezia - La Provincia della Spezia ha concluso l’esame anche dei nuovi elaborati inviati dalla società Pessina, e redatti dai suoi progettisti, in relazione alla variante del progetto di costruzione dell’Ospedale della Spezia. Come si ricorderà la Commissione istruttoria si era espressa favorevolmente sul progetto nelle sedute del 18/4 e del 3/5, individuando alcuni focus specifici. Tali approfondimenti sono stati affrontati (a seguito dell’esame degli elaborati prodotti dalla soc. Pessina, gli ultimi dei quali il 5/7 u.s.) e risolti nelle sedute del 8 e 9 luglio, nella cui occasione la commissione stessa ha nuovamente espresso il proprio apprezzamento per la nuova progettazione, concludendo con un parere favorevole.



I lavori della Commissione istruttoria , composta dal dirigente del Settore Tecnico ing. Gianni Benvenuto e dai commissari prof. Ing. Mauro Sassu e ing. Roberto Vallarino, non sono stati in generale tenuti in forma riservata ma aperta anche a chi fosse interessato (senza diritto di intervento, come ovvio), infatti talvolta hanno partecipato in qualità di uditori anche Consiglieri Provinciali. "Oggi la Provincia ha inviato ad IRE il proprio parere favorevole, ricordando di restare in attesa della richiesta formale di autorizzazione sismica ai sensi dell’art.94 dpr 380/2001 che dovrà essere inviata tramite lo Sportello Unico del Comune della Spezia", comunica il presidente Andrea De Ranieri.