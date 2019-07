Ospedale, completato meno del 5 per cento dei lavori

La Spezia - A seguito della procedura di concordato in bianco avviata dalla ditta Pessina Costruzioni, che nel maggio 2015 ha vinto, quale unico partecipante, l’appalto per la realizzazione dell’ospedale del Felettino, si è svolta oggi presso la sede di Regione Liguria a Genova una riunione con la presidenza, la vicepresidenza e l'assessorato alla Sanità, con i tecnici di Ire, i rappresentanti di Filse e di Asl5 per fare il punto sulla situazione.



Nel corso della riunione si è preso atto, dalle relazioni dei tecnici, che, ad oggi, l’appalto è giunto al 4,9% degli impegni di spesa, pari a circa 6 milioni di euro, mentre il cronoprogramma redatto dalla stessa Pessina Costruzioni prevedeva al 31 maggio 2019 uno stato di avanzamento lavori per 78 milioni di euro (pari al 63%). "Trattandosi di un appalto integrato, quindi con progetto e realizzazione a carico del medesimo appaltatore - si legge nella nota diffusa dalla Regione -, è evidente che nessuna responsabilità possa essere imputata alla pubblica amministrazione in tutte le sue articolazioni. Su precisa richiesta dell’azienda, si sta concludendo la valutazione su un’ipotesi di variante al progetto, valutazione che sarà definita entro la prossima settimana". Detto tutto questo, "Regione farà tutto ciò che è di propria competenza per fare in modo che l’azienda riprenda a lavorare in quel cantiere, ormai abbandonato da troppo tempo. Altrimenti si valuteranno le determinazioni conseguenti", conclude la nota.