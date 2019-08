Ospedale, Colli ed Umbertino, da domani isole ad accesso controllato

La Spezia - Da domani nelle aree dei quartieri Colli, Umbertino e nella zona dell'Ospedale Sant'Andrea si utilizzeranno solo le isole zonali ad accesso controllato per la raccolta differenziata. Così in questi tre quartieri cesserà ufficialmente di funzionare l’attuale servizio di raccolta porta-a-porta e verranno utilizzate in modo esclusivo le isole zonali. Per accedere ad essere sarà necessario utilizzare La Spezia EcoCard: per richiedere un duplicato o in caso di smarrimento ci si può rivolgere a Spezia Risorse, via Pascoli 64 o presso lo sportello dedicato presente nel salone Anagrafe al piano terra di Palazzo Civico. "La giunta Pierluigi Peracchini in un anno e mezzo con il nuovo sistema ha raggiunto il 75,8% di raccolta differenziata grazie ai cittadini e al loro impegno - spiega l’assessore Kristopher Casati. - Oggi Spezia è il capoluogo di provincia più virtuoso della Liguria, e con l’impegno di tutti è stata ridotta la Tari fino al 14%: un doppio risultato, per l’ambiente e per l’economia cittadina".