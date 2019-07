Orologi Cluse, un tocco di stile tra gli accessori

La Spezia - Sono diversi gli accessori che aiutano a dare un tocco di stile al proprio outfit. Tra questi l’orologio è spesso quello meno considerato. C’è chi lo indossa quasi esclusivamente per lo scopo per cui è stato creato, quindi leggere l’ora o, i modelli ultra tecnologici, per non dover guardare ogni due minuti il display dello smartphone. Altri invece ne hanno capito l’importanza, soprattutto per quanto riguarda alcuni brand. Gli orologi Cluse per ragazzi sono ideali per aggiungere una nota elegante e contemporanea a qualsiasi outfit, uno stile del tutto originale e particolare, offerto a prezzi non eccessivamente alti.



Un orologio per i giovani

Chiunque sarebbe in grado di sfruttare l’eleganza e lo stile offerti da uno degli orologi prestigiosi che a volte si vedono indossare a facoltosi uomini d’affari. Per chi ha un budget meno elevato però le cose vanno diversamente, visto che oggetti di tal genere sono completamente al di fuori della loro portata. Meglio quindi prediligere oggetti di pregio, progettati e costruiti con accuratezza e attenzione, utilizzando le migliori materiale prime e offerti a prezzi concorrenziali. Gli orologi Cluse hanno tutti questi vantaggi: sono di ottima fattura, ma se ne trovano anche in offerta, a prezzi che anche un giovane si può tranquillamente permettere. Anzi, volendo se ne può avere anche più di un modello, per sostituire l’orologio più elegante con uno sportivo quando si decide di trascorrere una giornata all’aria aperta.



L’orologio alla moda

Che si decida di non spendere cifre eccessive non significa che si debba rinunciare alla qualità, ma neppure alla moda. Cluse propone infatti modelli di orologio perfettamente in linea con i trend del momento. Il catalogo propone infatti numerosi modelli dall’aspetto sobrio ed elegante, con cinturino in pelle naturale, con cassa in metallo di colore acciaio o oro. Così come sono disponibili gli attuali orologi Cluse con cinturino in metallo, nella versione mesh tanto apprezzata negli ultimi anni. Per la donna sono disponibili anche modelli con cassa leggermente più compatta e cinturini rosati o nei colori in voga in questo periodo dell’anno.



La manutenzione dell’orologio

Gli orologi di buona qualità sono fatti per durare negli anni, nonostante il costante utilizzo. Per poter mantenere un accessorio di questo genere nel tempo, evitando che dimostri i suoi anni, conviene effettuare una regolare manutenzione. Gli oggetti in metallo vanno infatti puliti periodicamente, possibilmente staccando il cinturino dalla cassa, soprattutto se sono di materiale diverso. Per la pulizia si può utilizzare un comune prodotto sgrassante, da spruzzare sulle parti in metallo e da passare con un panno in microfibra morbido. La pelle invece va pulita esclusivamente con un panno umido, evitando di bagnarla in modo eccessivo. Per il vetro si può usare un comune detergente per le finestre di casa. I cinturini deteriorati andrebbero sostituiti periodicamente, Cluse infatti ne propone vari modelli, perfetti per qualsiasi tipo di cassa presente in catalogo. Per evitare che la polvere si accumuli sull’orologio che indossiamo solo saltuariamente, ricordiamo di conservarlo in un cassetto rivestito di panno, evitando di lasciarlo appoggiato su un mobile o una mensola, come invece molti fanno.