Orientamento su lavoro e università. Organizza il Consolato dominicano

La Spezia - Il Consolato generale della Repubblica Dominicana a Genova organizza il seminario “Orientamento universitario, offerte formative, borse di studio e agevolazioni”. L’invito è esteso anche agli insegnanti e ai genitori.

Il seminario è gratuito e si svolgerà sabato 13 aprile dalle 17 alle 19.00 presso la sala Urban Center in via Fazio, Via Carpenino alla Spezia.

Con l’obiettivo di fornire agli studenti degli ultimi anni della scuola superiore gli strumenti idonei a compiere una scelta consapevole per il loro futuro e promuovere lo studio come reale opportunità di sviluppo sociale, a vantaggio della crescita e valorizzazione della Comunità.

I relatori sono rappresentanti del Comune della Spezia, dell’Università degli studi di Genova, dell’Asl 5 Spezzino e dei patronati.

Con il patrocinio dell’Università degli Studi di Genova, Associazione Padre e Madre e Giunta per lo sviluppo Comunitario/Junta de Desarrollo Comunitario. E’ stato chiesto il patrocinio del Polo Universitario Gugliermo Marconi. Per ulteriori informazioni si prega contattare i seguenti recapiti: cellulare 345 775 2129, ufficio: 010 516 5103 – 010 566 095.