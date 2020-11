Orientamento, gli open day e gli incontri paralleli al Pacinotti

La Spezia - Il Liceo Scientifico e Scientifico Sportivo “Antonio Pacinotti” informa che inizieranno a breve gli incontri di orientamento per gli studenti in uscita dalle scuole medie.



Open day e incontri paralleli anno scolastico 2020-21

Per la sede centrale della Spezia sono previsti tre incontri pomeridiani con i genitori e con gli allievi in modalità a distanza, tramite streaming, nelle seguenti date:

Lunedì 30 novembre 2020, ore 16.30

Lunedì 14 dicembre 2020, ore 16.30

Venerdì 15 gennaio 2021, ore 16.30



Per la sede staccata di Levanto sono previsti due incontri pomeridiani con i genitori e con gli allievi in modalità a distanza:

Venerdì 27 novembre 2020, ore 17:00

Venerdì 8 gennaio 2021, ore 17.00



Il Liceo partecipa anche al Salone Orientamenti - Liguria 2020, con uno stand virtuale visitabile fino a giugno 2021.

Altre informazioni sono consultabili sul sito del Liceo.