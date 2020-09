Ordine infermieri, variazione orari di apertura uffici

La Spezia - L'Ordine provinciale delle professioni Infermieristiche della Spezia rende noto che da giovedì 1 ottobre la tradizionale apertura al pubblico del venerdì viene spostata al giovedì, sempre dalle 15 alle 18. Gli iscritti e il pubblico potranno quindi recarsi negli uffici di via Taviani 52 ogni giovedì. Vengono inoltre raggiunte altre quattro aperture nel corso del mese: gli uffici saranno infatti aperti anche il primo e terzo martedì di ogni mese dalle 10 alle 12, per favorire chi può spostarsi preferibilmente nelle ore del mattino; ed in calendario saranno attivi anche il secondo e quarto venerdì del mese, ancora dalle 15 alle 18. In ogni caso, sul sito www.opilaspezia.it in home page è già indicata la tabella riassuntiva dei nuovi orari di apertura.



Gli uffici, e l'accesso agli stessi, sono naturalmente regolamentati dalla presenza delle misure in materia di contenimento del rischio infettivo da Covid19. Resta naturalmente la possibilità di scrivere alla mail: segreteria@opi.laspezia.it per le questioni prettamente burocratiche; infatti molte delle normali procedure possono esser fatte a distanza, senza nessuna necessità di gestire in presenza la formalità; dal cambio di indirizzo al cambio di Ordine provinciale, alla comunicazione di dati professionali come il proprio indirizzo PEC.



Sempre sul sito istituzionale dell'Ordine spezzino è disponibile la modulistica per tutto quello che può essere gestito a distanza ma è possibile, sempre via mail, ricevere le informazioni per altre necessità dei professionisti iscritti. Per colloqui diretti con i responsabili dell'Ordine, anche al di fuori degli orari di apertura, è possibile concordare un appuntamento, sempre attraverso una mail allo stesso indirizzo.