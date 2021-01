Ordine avvocati scrive al governo: "Operatori di giustizia nelle categorie prioritarie per il vaccino"

La Spezia - Anche avvocati e tutti gli operatori di giustizia devono rientrare nelle categorie prioritarie per la vaccinazione anti Covid. E' questa la richiesta presentata dal presidente dell'ordine degli avvocati della Spezia, Enrico Angelini, in una lettera indirizzata la premier Conte e al ministro Speranza. Nella missiva di Angelini si legge: " Nell’individuare i parametri ai quali ispirare i criteri di priorità – nel rispetto dei valori Costituzionali - per l’attuazione del programma di vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid 19, le Istituzioni e gli Enti deputati all’elaborazione del medesimo hanno indicato nei soggetti vulnerabili e nei soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio le categorie da agevolare".

"In tale prospettiva - si legge ancora - evidenzio come la categoria professionale degli

avvocati, ma più in genere quella degli operatori della giustizia, sia particolarmente

esposta al rischio di contagio proprio a motivo della peculiare natura dell’attività

espletata e delle modalità attraverso le quali essa viene espletata. Tali sono i motivi che mi inducono a sensibilizzarvi affinché, nell’ambito dell’aggiornamento delle categorie da qualificare come particolarmente esposte al rischio del contagio, e quindi da vaccinare in via prioritaria, siano inseriti gli avvocati e gli operatori di giustizia".

"Di tutta evidenza - conclude la lettera -, non si tratta della istituzione di una categoria di

privilegio, ma dell’individuazione di una cornice di priorità rispondente alle esigenze e ai risultati che la campagna vaccinale si propone".