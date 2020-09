Ordinanza ritoccata: circoli militari aperti e riformulazione per l'Umbertino

La Spezia - L'ordinanza regionale 60, diramata oggi, va a stretto giro di posta ad aggiornate con “modifiche non sostanziali”, come spiegano dalla Regione, quella numero 59, cioè l'ormai arcinoto provvedimento che ha stabilito il divieto assoluto di assembramento nel quadrilatero descritto da Via Aldo Ferrari, Viale Giovanni Amendola, Viale Garibaldi e Via Fiume Nord, Quartiere Umbertino. Con l'upgrade dell'ordinanza si passa, per definire tale area, in cui vige il divieto assoluto di assembramento, anche con mascherina, da “un'area all'interno del medesimo comune (Spezia, ndr) che connota particolare criticità sulla base del monitoraggio epidemiologico condotto da Alisa” a “ l’area pubblica o aperta al pubblico in cui è impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro”, entro il quadrilatero prima menzionato. L'altra differenza – sempre guardando ai punti relativi al comune capoluogo – la si riscontra per quando concerne la chiusura dei centri culturali e sociali e circoli ludico ricreativi. Un provvedimento che permane, ma nell'ordinanza 60, quella in vigore, si specifica: “ad esclusione dei circoli militari (Circoli Ufficiali – Foresterie)”. Conferma per i restanti contenuti, sia a livello comunale, sia a livello provinciale.