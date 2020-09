Ordinanza anti contagio, le regole per i fedeli

La Spezia - In merito all’ordinanza del presidente della giunta regionale della Liguria di venerdì scorso, adottata in seguito al verificarsi di numerosi nuovi casi di contagio alla Spezia, il vicario generale diocesano monsignor Enrico Nuti ha diffuso la seguente nota: ”In tutte le parrocchie della diocesi, le dette disposizioni – in vigore sino al 23 settembre compreso – non riguardano la celebrazione dell’Eucaristia e dei Sacramenti che, quindi, possono aver luogo purché siano rispettati i criteri del distanziamento di un metro, dell’uso della mascherina, dell’uso di gel igienizzante per le mani e dell’igienizzazione dei luoghi sacri; – I fedeli vengano invitati, all’uscita della chiesa, a non creare assembramenti; – Nelle parrocchie del solo comune della Spezia, non si possono svolgere le attività catechistiche in presenza; – Nelle parrocchie del solo Comune della Spezia, si disponga la chiusura degli oratori; – Nelle parrocchie di Nostra Signora della Salute di piazza Brin e di Nostra Signora della Neve in viale Garibaldi nel comune della Spezia – inserite nell’area della città individuata dall’ordinanza come a maggior rischio sanitario– vige il divieto assoluto di assembramento anche con l’uso di mascherine”. .