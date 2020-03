Orario Atc rivoluzionato, da domani tutti i cambiamenti

La Spezia - Da domani, lunedì 16 marzo, cambiano gli orari del trasporto pubblico locale. In questi giorni la disposizione governativa di eliminare ogni spostamento non strettamente necessario ha fatto registrare un calo vertiginoso di passeggeri ed è pertanto opportuno ridurre le corse limitandole a quelle strettamente necessarie. Per quel che concerne le linee urbane gli orari delle corse definite sul libretto orario "dal lunedì al venerdì" saranno soppresse. Le corse riportanti la dicitura "feriale al sabato" avranno la validità dal lunedì al sabato. Le corse festive sono regolari. Cambiano anche gli orari degli sportelli di Atc, nella sede di Piazza Chiodo: garantita l'apertura da lunedì 16 a venerdì 20 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Sabato 21 marzo solo mattina dalle 9 alle 13.



Il nuovo quadro orario di tutte le linee (urbane ed extraurbane) in vigore coincide con quello del “sabato non scolastico” dell’orario invernale. Saranno comunque garantiti tutti gli opportuni rinforzi per quelle linee a servizio dei principali stabilimenti produttivi del territorio. Per conoscere gli orari di ogni corsa presso ogni fermata occorrerà dunque consultare quelli previsti per la giornata di sabato in periodo non scolastico: da lunedì 16 marzo quelli saranno gli orari replicati in tutti i giorni feriali della settimana. I nuovi orari sono comunque sempre presenti sul sito www.atcesercizio.it. È possibile inoltre avere informazioni di maggior dettaglio telefonando, dalle 7.30 alle 19.30, al numero verde 800322322 (solo da rete fissa) o allo 0187522588, oppure scrivendo ad atceserecizo@atcesercizio.it.



Per approfondire clicca qui.