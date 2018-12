Orari ridotti per gli sportelli Acam la vigilia di Natale

La Spezia - Si rende noto che gli Sportelli Commerciali di Acam Acque e lo Sportello per la distribuzione Kit Porta a Porta di Acam Ambiente di Via Picco, 18, nella giornata di Lunedì 24 dicembre, rimarranno aperti con l’orario ridotto. Gli sportelli commerciali di Acam Acque saranno a disposizione dalle ore 8.30 alle ore 13.30, lo sportello per la distribuzione kit porta a porta di Acam Ambiente sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 13.

“Si coglie l’occasione - si legge in una nota - per ricordare che Servizio di Pronto Intervento Acqua sarà sempre disponibile, tutto il giorno, per le chiamate di emergenza al Numero Verde 800804083”.