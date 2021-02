Ora il plesso Capellini-Sauro ha un nuovo impianto di riscaldamento

La Spezia - Sono terminati, presso il plesso scolastico sede degli istituti tecnico industriale e nautico “Giovanni Capellini” e “Nazario Sauro”, gli interventi tecnici ed edilizi connessi di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento.

Si tratta di opere di riqualificazione, efficientamento e messa in sicurezza, anche secondo le nuove disposizioni per la pandemia Covid-19, dell’intero sistema di riscaldamento che copre entrambi gli edificati, questo con l’impiego di macchinari tecnologicamente avanzati di ultima generazione. La Provincia della Spezia, per realizzare questi lavori, ha partecipato e vinto un bando di finanziamento emesso dal Ministero dell’Istruzione che attingeva ai “Fondi strutturali europei 2014-2020 per la scuola”, questo nell’ambito del finanziamento inserito nel Programma Operativo Nazionale “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, con la finalità di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe Nazionale dell’edilizia scolastica, oltre che per adottare tutte le misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19.