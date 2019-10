Operatori socioeducativi in sciopero: "Pagati poco e con zero diritti"

La Spezia - Venerdì 25 ottobre sarà una nuova giornata di sciopero per gli operatori sociali e gli educatori spezzini, che incroceranno le braccia per la protesta indetta da parte dei sindacati di base.



"Siamo fortemente penalizzati da un contratto collettivo nazionale, in scadenza a dicembre 2019, che prevede una delle remunerazioni più basse di tutto il mondo del lavoro; la nostra paga infatti - spiegano gli operatori spezzini - è di circa 8 euro lordi, ma, di contro, ci viene richiesta una (ri) qualifica molto onerosa completamente a nostre spese e una specializzazione professionale sempre più alta e aggiornata. Inoltre il contratto abusa del sistema della banca ore. Una banca ore mal regolamentata viene usata per non pagare gli straordinari con le giuste maggiorazioni e per coprire ammanchi di lavoro non riconducibili al lavoratore. Attualmente la variazione di richiesta di lavoro determinata dal tipo di servizio (per esempio assenza dell'alunno o chiusura per allerta meteo) ricade interamente sul lavoratore, ossia noi educatori siamo obbligati alla sospensione del servizio e ci viene direttamente decurtato lo stipendio. Inoltre il contratto collettivo non riconosce questa professione come lavoro usurante, nonostante l'elevato rischio di burn out e il monte ore elevato, e legalizza contratti part time ciclici verticali secondo i quali, durante la pausa estiva delle scuole, stipendio, contributi e maturazione tfr sono sospesi e non è previsto alcun ammortizzatore sociale".



A livello territoriale, gli appalti sono gestiti sempre più al ribasso per consentire il risparmio di risorse economiche tuttavia questo ha come risultato un peggioramento delle condizioni di lavoro in termini di progettualità e di continuità e un peggioramento della qualità di vita degli operatori che non possono contare su uno stipendio dignitoso e garantito 12 mesi all'anno.

Questa modalità di gestione degli operatori impedisce la continuità del lavoro in classe, non consente di fare una scelta di orario in base alle necessità didattiche e dei percorsi di autonomia, non permette di accompagnare gli utenti alle uscite fuori dalla scuola (senza la compresenza di un insegnante) impedendo quindi la partecipazione a progetti che sono ormai tradizionali sul nostro territorio e ai viaggi di istruzione.



"Ovviamente tutti i "buchi" lasciati a livello di contrattazione nazionale lasciano campo libero alle amministrazioni locali e alle cooperative con la conseguenza che tutte le ripercussioni arrivano, in maniera diversa, ai due anelli più deboli della catena: l'operatore e l'utente. Lo sciopero e il presidio sotto il Comune - spiegano ancora gli operatori - hanno lo scopo di portare alla conoscenza di questa situazione, molto sotto la dignità professionale e umana, la cittadinanza, i genitori e, in particolare, il mondo della scuola, in cui prestiamo quotidianamente servizio".



A sostegno degli operatori socioeducativi ci sarà anche il coordinamento spezzino di Non una di meno.