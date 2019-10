Operatori socioeducativi: "Non manifestiamo contro il Comune, ma è il nostro interlocutore"

La Spezia - "Non ce l'abbiamo col Comune: è solo il responsabile del servizio che svolgiamo e il primo interlocutore che abbiamo oltre la cooperativa. La nostra manifestazione per un contratto migliore dovrebbe anzi essere vista come un punto di forza". Laura Tessarolo e Federica Meloni, portavoce del coordinamento autorganizzato spezzino degli operatori socioeducativi, rispondono così, in maniera indiretta, alle dichiarazioni rese dall'assessore all'Istruzione, Giulia Giorgi (leggi qui).

"La nostra non è una manifestazione contro l'amministrazione comunale, ma una protesta che va a più livelli, dal nazionale alla vita quotidiana", proseguono.



Loro sono le ragazze e i ragazzi, gli uomini e le donne che seguono da vicino gli studenti diversamente abili delle scuole elementari e medie spezzine e le motivazioni del loro malcontento sono davvero tantissime (leggi qui). Hanno un contratto a tempo indeterminato, ma nei mesi estivi non vengono pagati, perché non c'è lezione. Ma non possono nemmeno chiedere la disoccupazione. Niente paga nemmeno in giornate di allerta, quando le scuole vengono chiuse, o quando il ragazzo che viene seguito resta a casa per malattia. Inoltre il sistema della banca a ore applicato al loro lavoro non funziona molto bene: non c'è modo di recuperare le ore fatte in più. Si rischia di arrivare a fine anno di scuola con un mese senza stipendio. Addio anche a contributi, malattia e tfr, per una retribuzione che è inferiore alle ore reali...



Una situazione che nessuno si merita, ancora meno chi svolge un lavoro così delicato e apprezzato dalla collettività e dalle famiglie. Alla Spezia la cooperativa sociale Consorzio Blu conta 63 lavoratori, 54 sono quelli aderenti al gruppo autorganizzato che ha aderito alla protesta nazionale di oggi.