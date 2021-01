Open day online anche per le scuole cattoliche della provincia

La Spezia - Il 4 gennaio, come è noto, sono iniziate le iscrizioni per l’anno scolastico 2021 - 2022. Novità di quest’anno sono gli “open day” tenuti online da molte scuole per presentare i rispettivi progetti formativi. Anche alcuni istituti cattolici hanno scelto questa procedura. E’ il caso, alla Spezia, del Ciofs-Fp, l’ente di formazione delle suore Salesiane. Gli “open day” del Ciofs saranno online giovedì e venerdì prossimi, alle 17, con i corsi triennali per “operatori della ristorazione”. Sul sito www.ciofsliguria.org/laspezia sono presenti le indicazioni tecniche. Sarà invece in presenza, sabato prossimo alle 15, l’”open day” della scuola dell’infanzia cattolica “Cardinale Spina” a Sarzana.