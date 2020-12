Open day al Casini

La Spezia - L'Alberghiero "Giuseppe Casini" della Spezia ha predisposto tre giornate Open Day che si terranno: il 9 dicembre. il 18 dicembre 2020 e il 13 gennaio 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00



Agli studenti e alle loro famiglie sarà presentata l’offerta formativa dell’Istituto. I 3 incontri saranno on line sulla piattaforma MEET, per consentire a genitori ed alunni di partecipare agli eventi. In tali giorni verrà presentata anche la nuova offerta formativa, la prima in Italia, per conseguire Diploma di Stato Sommelier e Barman:



http://ristorazionebar.it/novita-il-percorso-barman-e-sommelier/



(foto: Repertorio)



Per informazioni circa l'attività di orientamento chiamare il num. 3396696464 chiedendo del Prof. Manzo, referente del Progetto orientamento.