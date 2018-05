Open day a Gaggiola, alla scoperta del centro terapeutico

La Spezia - È importante la conoscenza delle buone pratiche messe in campo dai Centri terapeutici diurni aziendali per l’integrazione e l’inserimento sociale delle persone con disabilità, e illustrare alla popolazione i percorsi e le attività realizzate dalla struttura. Con questi obiettivi, il Ctd di Gaggiola ha organizzato un Open Day aperto alla cittadinanza, in programma venerdì 25 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

Una giornata dedicata alla scoperta del Centro spezzino, durante la quale i cittadini avranno la possibilità di conoscere e stare in compagnia dei ragazzi e degli operatori, che presenteranno le attività organizzate all’interno della struttura e sul territorio.



Il Ctd di Gaggiola, situato in via San Francesco 1, è uno dei tre Centri a gestione diretta di Asl5, all’interno del quale operano educatori professionali e Oss in stretta collaborazione con le équipe distrettuali della Struttura Semplice Disabili, e rappresenta una delle realtà territoriali più significative nell’assistenza di persone con disabilità.

Il centro assiste oltre trenta persone (con inserimenti a tempo pieno e parziale), coinvolte in progetti finalizzati a facilitarne l’integrazione e l’inserimento sociale, attraverso la crescita, lo sviluppo e l’acquisizione di competenze e dell’autonomia personale.



Attraverso la costruzione di una rete che coinvolge la scuola, la formazione professionale e le associazioni, e il sostegno all’inserimento lavorativo, viene avviato per ogni utente un Progetto di Vita personalizzato; nel Ctd di Gaggiola è attivo anche un percorso rivolto a giovani adulti in uscita dalle scuole superiori, in cui le persone sono coinvolte in percorsi di breve durata finalizzati ad approfondire la valutazione dei sostegni successivi, necessari al Progetto di Vita.