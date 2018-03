Onorificenze al Merito, domani premia il Prefetto

La Spezia - Nell’ambito delle iniziative celebrative della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, domani, 15 marzo alle 17, nel Palazzo del Governo, il Prefetto Antonio Lucio Garufi, alla presenza delle massime autorità cittadine e di una rappresentanza di studenti del Liceo Classico “Lorenzo Costa”, procederà

alla consegna dei diplomi delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini di questa provincia. Saranno sette i prestigiosi attestati che il Prefetto consegnerà a personalità che si sono distinte sia nell’ambito delle Istituzioni sia nei diversi campi del sociale nel garantire concreta vicinanza alla vita della cittadinanza, interpretarne i bisogni e fronteggiarne le esigenze.



Verranno insigniti del titolo di Cavaliere il Capitano di Vascello Massimo Fabbri, Comandante della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”, il Capitano di Vascello Giovanni Tonelli, Capo reparto Lavori e Servizi presso il

Corpo del Genio della Marina Militare; il Luogotenente dei Carabinieri in quiescenza, Paolo Manno; il Capitano di Fregata Giacomo Cirillo, vice-comandante della Capitaneria di Porto della Spezia; Paolo Aliboni, assistente tecnico nautico presso Maristanav La Spezia. Per quanto riguarda gli "Ufficiali", sarà insignito Franco Micheletto, quadro aziendale della Oto Melara, in quiescenza. Titolo di "Commendatore" all'ammiraglio ispettore capo Claudio Morellato, direttore del Centro di Supporto e Sperimentazione navale della Spezia.



Il Prefetto procederà anche alla consegna, al Serg. Michele Spano, in servizio presso il Gruppo Operativo Incursori del Raggruppamento Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei”, dell’Onorificenza di “Vittima del Terrorismo” concessa dal Presidente della Repubblica “ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale”.