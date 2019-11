Oncologia gastrointestinale, meeting arriva alla Spezia

La Spezia - Arriva anche alla Spezia il 13° Star Network Meeting, Congresso di Oncologia Gastrointestinale che per la prima volta fa tappa in Liguria. Il Congresso coinvolge specialisti di oltre 40 centri ospedalieri ed universitari italiani, e prevede la partecipazione di operatori del settore nazionali ed internazionali.



Un incontro scientifico che vedrà riuniti oncologi ma anche radioterapisti, chirurghi e specialisti di imaging coinvolti nel trattamento delle neoplasie gastrointestinali visti in un'ottica di multidisciplinarietà. Saranno anche discussi il valore ed i benefici delle opzioni terapeutiche, mediche e chirurgiche disponibili in questa patologia.



L’evento rappresenta un'occasione di aggiornamento sulle neoplasie gastrointestinali all'interno della nostra regione. L’appuntamento è per domani a partire dalle ore 8:30 all'NH Hotel, Via XX Settembre, 2, 19124, La Spezia.