On line un nuovo servizio per geolocalizzare i negozi che portano la spesa a casa

La Spezia - Una mappa interattiva predisposta per geolocalizzare tutte le attività commerciali che effettuano servizio a domicilio, elaborata dal servizio di Protezione civile della Spezia. Un ulteriore e utile strumento che l’amministrazione Peracchini ha messo a disposizione dei propri cittadini che potranno in tempo reale consultare, attraverso un semplice clic, quali negozi offrono il servizio di domiciliazione della spesa o di altre merci. La mappa si divide in due parti: sulla sinistra è presente l’elenco con il nomi dei negozi, mentre sulla destra c’è la mappa con la geolocalizzazione. In entrambi i casi cliccando o sul nome o sulla simbolo posto sulla cartina geografica si otterranno le indicazioni e i riferimenti dell’esercizio commerciale.



Per visualizzare la mappa clicca qui

Ovviamente è possibile anche per altre attività commerciale che offrono tale servizio essere inseriti in questo elenco contattando il COC del comune allo 0187.501172.