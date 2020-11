On line la guida alla scelta della scuola dopo la scuola

La Spezia - Il mondo della scuola dopo le “scuole medie” è la porta aperta verso il futuro e per questo la scelta sulla “formazione secondaria di secondo grado”, cioè le scuole superiori, spesso viene vissuta con difficoltà dai ragazzi e dalle famiglie.

Per supportare studenti e genitori in questa decisione l’amministrazione provinciale spezzina ha redatto una guida in grado di fornire tutte le informazioni utili, i chiarimenti e gli spunti per comprendere quale possa essere la strada migliore per proseguire negli studi. È nata così la “Guida alla scelta dopo la scuola media” ed href='https://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7307' style='text-decoration: underline; font-weight: bold; color: #006cb8;'>ecco la pagina sulle opportunità con spiegazioni e tutorial.



Si è appena chiuso l’appuntamento con Orientamenti, il salone della Regione Liguria dedicato al mondo dell'istruzione, della formazione e del lavoro, dove la Provincia della Spezia ha partecipato con un proprio stand che quest’anno, così come tutto il salone, è stato virtuale. Dopo questa prima una vetrina on line, l’attività di supporto ai giovani ed alle famiglie prosegue e si rivolge direttamente agli utenti spezzini.

Il sito internet della Provincia presenta uno spazio dedicato alla guida, questo per superare le difficoltà del momento e dell’emergenza Covid, ma anche per favorire una maggiore diffusione delle informazioni attraverso i social media.

L’obiettivo della guida, pensata proprio per avere un approccio diretto ed una comprensione immediata, anche grazie all’uso delle grafiche, è così quello di presentare le varie opportunità, indicare un percorso chiaro verso il mondo del lavoro o verso la preparazione necessaria ad affrontare sfide successive come l’università. La scelta di una versione on line è stata già molto apprezzata durante il salone regionale e per questo verrà implementata con una campagna di comunicazione dedicata.



Poli scolastici.

All’interno della guida, grazie ad un percorso pensato come una vera e propria strada ideale, è possibile trovare informazioni su tutti i vari poli scolastici spezzini, cioè: Istituto di Istruzione Superiore Capellini – Sauro, Istituto di Istruzione Superiore Cardarelli, Istituto Professionale Casini, Liceo Classico Costa, Istituto Professionale Einaudi – Chiodo, Istituto Tecnico Fossati – Da Passano, Liceo Mazzini, Liceo Scientifico Pacinotti ed Istituto di Istruzione Superiore Parentucelli - Arzelà. La realtà della formazione provinciale alla Spezia presenta un’offerta variegata e completa, sia per chi ha intenzione di proseguire negli studi che per chi invece preferisce aderire ad un programma più diretto ad una preparazione professionale.



Per acquisire una professione.

Proprio per quello che riguarda l’attività più dedicata alla preparazione per acquisire una professione vi sono a disposizione 9 indirizzi: Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico; Enogastronomia e ospitalità alberghiera; Servizi commerciali; Servizi per la sanità e l’assistenza sociale; Pesca commerciale e produzioni ittiche; Manutenzione e assistenza tecnica; Industria e artigianato per il “made in Italy”.



Formazione tecnica e licei.

Per ciò che riguarda la formazione più prettamente “tecnica”, attraverso istituti scolastici dedicati, vi sono ben 11 indirizzi di studio a cui fare riferimento: Agraria, agroalimentare e agroindustria; Chimica, materiali e biotecnologie; Costruzioni, ambiente e territorio; Elettronica ed elettrotecnica; Grafica e comunicazione; Informatica e telecomunicazioni; Meccanica, meccatronica ed energia; Sistema moda; Trasporti e logistica; Amministrazione,

finanza e marketing; Turismo. Mentre la formazione liceale prevede la possibilità di accedere a 7 diversi indirizzi: Artistico; Classico; Classico Europeo; Scienze Umane; Linguistico; Musicale; Scientifico.