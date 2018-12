On line il nuovo sito della Cgil spezzina

La Spezia - Il nuovo sito della Cgil spezzina è on line, all'indirizzo https://www.laspezia.cgil.it. Realizzato dalla azienda spezzina 2Klab, in collaborazione con l'ufficio stampa e comunicazione della Camera del Lavoro, il sito si caratterizza per un lay out accattivante ed essenziale e per la massima usabilità e facilità di navigazione. Il sito, concepito come un portale di informazione, offre diversi contenuti: informazioni dettagliate su tutte le categorie della Cgil, su Inca e Caaf, Auser, Federconsumatori e Sunia, e sui servizi offerti dall'Ufficio Vertenze e dal Sol, lo sportello orientamento lavoro. Cuore del portale la parte redazionale con gli articoli che raccontano l'attività sindacale e le campagne della Cgil spezzina. "Un lavoro di qualità - ha detto Lara Ghiglione, segretario generale della Camera del Lavoro della Spezia - che testimonia l'attenzione della Cgil per i nuovi linguaggi e le nuove tecnologie. Avevamo bisogno di aggiornare il nostro sito e lo abbiamo fatto in sinergia con una azienda del territorio formata da giovani professionisti entusiasti e capaci." Molto competitiva anche la versione mobile del sito.