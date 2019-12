Oltre uno spezzino su quattro dimesso in strutture fuori regione

La Spezia - La provincia della Spezia si piazza 49ma nella classifica 2019 relativa alla qualità della vita stilata come da tradizione da IlSole24Ore. Un deciso recupero rispetto alla 61ma piazza fatta registrare in occasione dell'indagine diffusa lo scorso anno dal principale quotidiano economico nazionale. Il risultato, commentato anche stamani in conferenza stampa dal sindaco e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, è frutto di oltre novanta 'sottoclassifiche' inerenti i più disparati ambiti del vivere sociale, economico e culturale. Uno degli aspetti che vedono lo Spezzino pagare pegno è quello delle 'fughe sanitarie'. Infatti il parametro emigrazione ospedaliera, non presente nello studio dello scorso anno, vede la nostra provincia classificarsi 106ma, cioè penultima, migliore solo di Isernia. In particolare, si legge che nel 2018, anno a cui è riferita l'indagine, il 26.5 per cento dei pazienti spezzini – dato Istat - è stato dimesso in strutture fuori regione. Più di un quarto, un numero considerevole, con tutto ciò che ne consegue a livello di pubblica spesa. La situazione ligure in generale è molto 'fuori porta', visto che la graduatoria delle fughe vede Genova 78ma (12.5 per cento di dimissioni oltre regione), Savona 85ma (14.4) e Imperia 91ma (15.4).



Altre voci 'sanitarie' sono quelle relative al consumo di farmaci per l'ipertensione (Spezzino 68mo, con 147 unità minime pro capite consumate all'anno), consumo di farmaci per il diabete (provincia levantina in 28ma posizione, con 36 unità minime pro capite consumate all'anno), consumo di farmaci per asma e broncopolmonite cronica ostruttiva (63mo posto, 6.5 unità minime). E si parla anche di numero di medici. Di quelli di medicina generale nello Spezzino ce n'è uno ogni mille abitanti (28mo posto nazionale); sono invece 1.7 ogni fanciullo (0-15 anni) i pediatri, valore che frutta alla nostra provincia il 70 posto in classifica.