Oltre tremila donatori di sangue, avanti così

L'Avis della Spezia si riunisce in assemblea per il consueto punto annuale. Premiato il donatore più generoso: è Claudio Strata, vigile del fuoco con l'attivo centouno donazioni.

La Spezia - Assemblea annuale dei soci Avis della Spezia nella sede del Favaro dove il presidente Francesco Napolitano e la dr.ssa Fiamma Rollandi – Direttore della struttura complessa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Asl5 - hanno fatto il punto sull’attività di raccolta del sangue intero e suoi derivati, svolta nel 2017, sul territorio del Comune della Spezia. Napolitano ha subito ringraziato i 3.171 soci donatori che nell’anno appena passato hanno effettuato ben 4.788 donazioni, di cui 2.660 presso l’Unità di Raccolta dell’associazione, di Via Caselli, 19 e 2.128 presso il Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’Asl5. L’assemblea è stata occasione per ricordare l’istinto primordiale, l’alta valenza etica della donazione, i valori fondanti della democrazia e della coesione sociale, il tutto accompagnato da una sintesi del significato della promozione in Avis, connesso alla condivisione.



Napolitano ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’associazione a sostegno della struttura pubblica, l’Asl5, e l’impegno quotidiano di tutti gli eccellenti Consiglieri e volontari, come: il dottor Marco Sabelli - Responsabile delle donazioni effettuate presso le Unità di Raccolta dell’associazione spezzina e gli addetti alla chiamata/convocazione dei soci donatori. La Rollandi ha tenuto una vera e propria “lectio magistralis” sull’etica del volontariato e di quello del sangue in particolare. Proseguendo poi con un meticoloso ragguaglio sui dati delle raccolte effettuate sia sul territorio del Comune della Spezia sia di quelle sull’intera Provincia e, laddove necessario, ha operato il raffronto con i dati regionali.



I relatori hanno messo in risalto la bellezza del fare volontariato che è la cultura in ogni sua declinazione, compresa quella più nobile del dono del sangue e/o suoi derivati. Al termine dell’assemblea si è proceduto come di consueto alla premiazione dei soci presenti, uno per tutti il donatore Claudio Strata, Capo squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia, premiato con il distintivo in oro con smeraldo in virtù delle sue 101 donazioni effettuate.