Oltre settecento persone assistite dall'Emporio della Solidarietà

La Spezia - Sono arrivate ormai al numero di settecento le persone assistite dall’Emporio Caritas della solidarietà, nelle due sedi della Spezia e di Sarzana. Il numero, già alto nei mesi scorsi, è andato crescendo in occasione dei risvolti economici della crisi pandemica, con molte persone e famiglia rimaste senza lavoro, ed è salito da cinquecento appunto a circa settecento. Il punto della situazione lo ha fatto nei giorni scorsi Stefano Strata, uno dei responsabili della struttura, in alcune interviste. Le persone in difficoltà, ha spiegato Strata, vengono assistite con la possibilità di acquisti gratuiti di generi alimentari e di beni di prima necessità, sia attraverso le normali tessere messe a disposizione dall’Emporio, sia in emergenza attraverso le cosiddette“spese solidali”. Vengono offerti venticinque tipi di prodotti, a persone che risiedono in tutta la provincia della Spezia ed anche nell’alta Lunigiana toscana. E’ stato attivato anche un servizio di recapito a domicilio della spesa, a fronte delle difficoltà dell’attuale emergenza. L’Emporio, come è noto, è una struttura gestita dalla Caritas insieme alla Fondazione Carispezia e ai distretti socio–sanitari della zona.