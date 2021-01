Oltre mille euro raccolti dal NurSind con l'iniziativa “Dona una stella ai neonati prematuri”

La Spezia - Grande successo per l'iniziativa solidale “Dona una stella ai neonati prematuri” organizzata dal sindacato infermieristico NurSind in favore dei neonati prematuri ricoverati presso la Neonatologia dell’ospedale Sant'Andrea della Spezia.



Il ricavato dell'iniziativa, pari a 1.150 euro, sarà devoluto interamente alla S.S.D. di Neonatologia e andrà a sostenere progetti che miglioreranno l’attività delle unità operative di Patologia neonatale e Nido, nell’ottica di una sempre migliore presa in carico e cura dei neonati prematuri e non.

L’iniziativa è nata dall'idea del responsabile territoriale di NurSind attraverso la vendita di stelle di Natale.



"Nonostante le difficoltà che tutti i cittadini stanno affrontando a causa del Covid-Sars 19 non sono mancati esempi di solidarietà in favore delle fasce più deboli e indifese come appunto i neonati cui gli infermieri ed i medici provvedono per la loro salute.

E’ uno splendido gesto di solidarietà che non può e, non deve essere, dato per scontato: grande esempio di generosità mostrato dagli infermieri, dai cittadini e dalle forze dell’ordine. A nome del NurSind - conclude Assunta Chiocca, responsabile provinciale NurSind - desidero ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al successo dell'iniziativa, in particolare i finanzieri del gruppo della Spezia e della compagnia di Sarzana che da soli hanno concorso con l’acquisto di 83 stelle di Natale.

Ringrazio altresì il Fiorista “Rischi” di Venera Vignali che ha collaborato con l’iniziativa fornendo le sue splendide stelle di Natale".