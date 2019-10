Oltre 500mila euro per i boschi del Parodi e la Campiglia - Sant'Antonio

La Spezia - Oltre mezzo milione di euro è pronto per essere trasferito nelle casse comunali per la realizzazione di due progetti che rientrano nella sottomisura 8.5 del Piano di sviluppo rurale 2014 - 2020. Il Comune della Spezia ha infatti ottenuto il finanziamento di 183.786 euro per il rifacimento e la manutenzione straordinaria della strada forestale che unisce il borgo di Campiglia a località Sant'Antonio, nei pressi del Telegrafo e di Biassa, e un secondo finanziamento di 340.155 euro per un programma di miglioramento boschivo della zona del Monte Parodi, e in parte del Monte Castellana, con un occhio di riguardo alle aree pic-nic presenti.



"Grazie alle progettazioni che abbiamo proposto - spiega a CDS Luca Piaggi, assessore alla Difesa del suolo, alla Manutenzione e ai Lavori Pubblici - abbiamo ricevuto finanziamenti al cento per cento per i lavori previsti. Alcuni lavori sono già stati appaltati e abbiamo pertanto approvato due delibere con le quali chiediamo anticipi del 40 e del 50 per cento sui due progetti. Lo scopo del Psr è quello del miglioramento forestale e boschivo e della manutenzione straordinaria delle zone pic-nic, non solo per una migliore fruibilità, ma per consentire maggiore manutenzione ai proprietari dei boschi e anche per la prevenzione del dissesto idrogeologico".

Le richieste riguardano in questa fase 73.514 euro, pari al 40 per cento dell'importo previsto per la strada di collegamento tra Campiglia e il Telegrafo, e 170.077 euro, equivalenti alla metà esatta dei fondi disponibili per il miglioramento boschivo dell'area Parodi - Castellana.

Riguardo alla strada che da Sant'Antonio giunge a Campiglia, Piaggi spiega come l'intento sia quello di "rivalutarla come secondo accesso al paese. E' nata come backup nel periodo in cui c'erano i lavori sulla strada principale e averla a disposizione è certamente utile per qualunque evenienza. La strada però rimarrà sterrata, è pur sempre a scopo di sviluppo rurale e a servizio di chi deve curare i boschi".

Nei prossimi mesi, dunque, ci sarà un gran via vai di mezzi e uomini, tra Biassa e il Monte Castellana.